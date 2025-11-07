Leyla Tanlar'ın evlilik açıklaması gündem oldu: "Üşengeçlik ile uzuyor"

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yıllardır birlikte olan Burak Dakak ve Leyla Tanlar çiftinin aşkı, doludizgin devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda nişanlanan ve evlilik yolunda ilk adımlarını atan Burak Dakak ve Leyla Tanlar, bir davette görüntülendi.

"ÜŞENİYORUZ"

Güzel oyuncu, evlilikle ilgili sorulara yanıt verdi. Burak Dakak ile iki yıl önce nişanlanan Leyla Tanlar, evlilik sorularına yanıt verdi: "Çok istiyoruz. İkimiz de keşke biri bizim yerimize planlasa ve bir anda biz evlensek. Üşengeçlik ile uzuyor yoksa çok istiyoruz."

SETTE AŞK BAŞLADI

Başrollerini Leyla Tanlar, Burak Dakak, Ecem Erkek, Binnur Kara, Zeynep Çamcı, Olgun Toker ve Yıldıray Şahinler’in paylaştığı ‘Güzel Günler’ dizisinin setinde yeni bir aşk başlamıştı. Dizide 'Selma' ve 'Mihran' karakterlerine hayat veren Leyla Tanlar ile Burak Dakak, birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından yayınlayarak birlikteliklerini ilan etmişti.