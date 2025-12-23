Lösemi teşhisi konulan şarkıcı Cansever son halini paylaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bir dönemin popüler isimlerinden Cansever, geçtiğimiz günlerde üzücü haberi paylaşmıştı.

Bir süredir hayatını Almanya'da sürdüren sanatçı, kendisine lösemi teşhisi konulduğunu açıklamıştı. Bu nedenle bir süre konserlerine ara vereceğini duyuran sanatçı, hasta yatağından paylaştığı fotoğrafla sevenlerini üzmüştü.

İkinci kemoterapiyi aldığını söyleyen şarkıcı, sağlık durumuyla ilgili takipçilerini bilgilendirdi:

"HER ŞEY GÜZEL OLACAK"

"Evet, gördüğünüz gibi ikinci kemoterapiyi alıyorum. Saçlarım hâlâ dökülmedi. İnşallah Allah’ın adıyla, sizin dualarınızla ve doktorlarımızın yardımıyla bunu da atlatacağım. Şu an her şey çok güzel gidiyor. İnşallah her şey güzel olacak. Sizi seviyorum.

29 gündür dışarı çıkmadım, sabrediyorum. Siz sevenlerim bana çok güç verdiniz ve hala veriyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun."