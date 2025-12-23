Hülya Avşar trafik kazası geçirdi! Ölümden döndü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yeni dizisi için sete çıkan Hülya Avşar'ın, 10 Ekim’de kutladığı 62'nci yaş günü için kendisine hediye olarak aldığı 10 milyon TL'lik otomobiline nazar değdi.

DENİZE DÜŞEBİLİRDİ

Avşar, Tarabya sahilinde kaza yaptı. Fren yerine gaza basınca aracını duvara çarptı.

Duvarın arkası deniz olan yerde Avşar, büyük tehlike atlattı. Ünlü isim, son anda otomobilinin denize uçmasını engelledi. Ciddi hasar alan aracı serviste tamir edildi.

BAŞÖRTÜSÜ TAKTI

Yaklaşık 4 yıl süren aranın ardından ekranlara geri dönmeye hazırlanan Hülya Avşar, yeni rolü için başörtüsü taktı. Yeni dizisi için geçirdiği imaj değişikliği sonrası kamera karşısına geçen Avşar'ın prova görüntüleri sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girmişti.