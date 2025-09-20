Lvbel C5'ten Mustafa Sandal'a sert yanıt: Bitti onların devri güle güle

Lvbel C5 sahne adıyla tanınan Süleyman Boruk Bodur, yeni nesil rap tarzındaki şarkılarıyla sosyal medyadaki yerini koruyor.

Gündemde sıkça adından bahsedilen C5 'HAVHAVHAV' adlı popüler bir şarkı yayınladı.

Birçok şarkısıyla adından söz ettirmeyi başaran C5 'HAVHAVHAV' şarkısıyla da dinleme listelerinde üst sıralarda kalmayı başarıyor.

ÜNLÜ İSİMLERDEN C5'E SERT ELEŞTRİLER

C5, yalan makinesine bağlanarak kendisine yöneltilen soruları yanıtladığı bir YouTube programına konuk oldu.

Programda C5'e; şarkılarına yönelik ünlü isimlerden gelen eleştiriler hakkında yorumları soruldu.

C5, İsmail Türüt, Alişan gibi ünlü müzisyenlerin kendisine yönelik eleştirilerine yanıt verirken, Mustafa Sandal'ın konserindeki sözlerini de unutmadı.

"MİYAV MİYAV DİYE BİR ŞARKI YAPSAM DİYE BİR ARA DÜŞÜNDÜM"

Ünlü müzisyen Mustafa Sandal, bir konseri sırasında Lvbel C5'i hedef alan sözleriyle gündeme geldi.

Sandal, 'HAVHAVHAV' adlı şarkı yayınlayan ve kısa sürede dinleme rekorları kıran C5'i, "Bir ara düşündüm; mesela 'miyav miyav' diye bir şarkı yapsam." sözleriyle tiye aldı.

"SEN KİME NE ANLATIYORSUN"

Konserdeki sözleri dinleyiciler tarafından kahkahalarla karşılanan Sandal'a yanıt gecikmedi.

C5, kendisini eleştiren şarkıcılara küfürlü bir üslupla yanıt verirken, Sandal için de "Sen kime ne anlatıyorsun oğlum? Bana gelmiş laf atıyorsun, sana cevap verince sana laf atmış gibi köpürüyorsun." sözlerini kullandı.

"BİTTİ ONLARIN DEVRİ HAYDİ GÜLE GÜLE"

"Uzaklaşsınlar. Sadece konuşurlar, laflarını da yiyip, mesaj atarlar Instagram'a. Onu bile okumadım." diyerek tepki gösteren C5 eleştirilere, "Bitti onların devri, haydi güle güle" ifadeleriyle yanıt verdi.

"BENİM ARABAM GÜZEL GEL GEZDİREYİM"

C5 konuk olduğu programda Sandal'a karşı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onun arabası var güzel mi güzel' diye şarkı yapıyorsun; 'Onlar arkadan havlarlar' demiş birine, bir şey yapıyorsun. Ne diyorsun? Benim arabam güzel, gel gezdireyim. Saçmalık, bakma eskiler 'turşu' olduğu için deliriyor şu an."