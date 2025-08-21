Madonna'dan dikkat çeken paylaşım! Yanlışlıkla kızının göğsünü açtı

67 yaşına giren pop müziğinin kraliçesi Madonna, yeni yaşını İtalya’da görkemli bir partiyle kutladı.

Kutlama fotoğraflarının arasında kızı Lourdes Leon’un yaşadığı talihsiz elbise kazası sosyal medyada olay yarattı.

KIZININ GÖĞSÜNÜ AÇTI

Konuşulan karede Madonna, kızının omzuna sarılırken elbisenin yakasını istemeden aşağı çekti. Elbisenin göğüs kısmı açıldı ve genç kadının neyse ki göğsünde 'göğüs ucu kapatıcı' vardı.

"TEŞEKKÜRLER"

Instagram’dan kutlama fotoğraflarını paylaşan Madonna, Toskana’daki lüks villada gerçekleşen doğum günü için, “Hâlâ Ağustos, hâlâ benim doğum günüm! Katıldığınız için teşekkürler” notunu düştü.