Magazin programı sunucusu Sinem Yıldız, yayında fenalaştı

Beyaz TV ekranlarında korkutan anlar...

Beyaz Magazin isimli programın sunucularından Sinem Yıldız, canlı yayında fenalaştı.

"Kalbim sıkıştı" diyerek yardım isteyen Sinem Yıldız, ekran başındaki izleyicileri korkuttu.

Yayında rahatsızlanan Yıldız’ın yanında bulunan diğer sunucu Arto, büyük bir şaşkınlık yaşadı.

ARTO SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Arto, durumu fark eder etmez Yıldız’ı sakinleştirmeye çalışarak “Acele kalkma” sözleriyle destek oldu.

"ÇOK KÖTÜ BİR ŞEY OLDU"

O anlar canlı yayına yansırken Sinem Yıldız, “Bana çok kötü bir şey oluyor, beni hemen alın. Kalbimde sıkışma oldu.” diyerek yardım istedi. Bu ifadelerin ardından programa acil olarak ara verildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Fenalaşmasının ardından hastaneye kaldırılan Sinem Yıldız’ın sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama, Arto’dan geldi.

Arto, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yıldız’ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek izleyicilere endişelenmemeleri çağrısında bulundu.