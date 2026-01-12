Demet Akalın: Kimseden delikanlılık beklemiyorum

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Demet Akalın ile rapçi Blok3 arasındaki polemik artarak sürüyor.

Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde şarkıcı Ebo'ya yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulunarak, müzik sektöründeki manipülasyonlardan bahsetti.

Akalın, dijital platformlardaki listelerin nasıl şekillendiğine dair çarpıcı bir örnek vererek, Ebo'nun tek bir telefonla kendisini listelerden düşürdüğünü öne sürmüştü.

KONUYU BLOK3'E GETİRDİ

Akalın, açıklamalarının devamında ise yeni çıkan şarkıların kısa sürede zirveye yerleşmesine dair şüphelerini dile getirerek, "Yeni şarkının bu kadar sevileceğini nasıl biliyorsun? Blok3 güzel şarkılar yapıyor ama orada başka şeyler dönüyor." ifadelerini kullanmıştı.

"ANNEANNEMLE AYNI YAŞTA"

Blok3, Akalın'ın açıklamasına "Cevap vermek bana yakışmaz çünkü benim annemden büyük, anneannemle falan aynı yaşta. Yani yakalayamaması normal.

Konuşulmak için mecbur bana laf atmak zorunda. Ben de ona istediği son bir primini vereyim. Ablamın, teyzemin." karşılığını vermişti.

DEMET AKALIN'DAN YENİ AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından Demet Akalın, yeni bir açıklama daha yayınladı.

Yazım tarzıyla okuyanların anlamakta bir hayli zorluk çektiği açıklamada Akalın, şu ifadelere yer verdi;

"REGLİYİM BAŞIM AĞIRIYOR"

"Kimseden kendim gibi bir delikanlılık beklemiyorum!! Ben tek başına savaşacak kadar kendime güveniyorum !!

Ne Bangladeş ne Türkmenistan bot basıyorum. Bütün yaz bana gaz verenleri üzüntüyle izliyorum!!

Herkes iyi olsun, dürüst yarışılan dedim, teyze oldum!!! Regliyim başım ağrıyor, daha fazla konuşmayım. Anlayan anladı!"