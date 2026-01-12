Usta oyuncu Koray Ergün hayatını kaybetti

Türk sahne sanatlarının ve ekran projelerinin deneyimli ismi Koray Ergün, 68 yaşında hayatını kaybetti.

Sevenlerini yasa boğan Ergün, geride unutulmaz eserler bıraktı.

ACI HABERİ ÇOCUKLARI DUYURDU

Oyuncunun vefatı, çocukları tarafından Instagram'dan duyuruldu.

Paylaşılan gönderide, ''Babamızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mekanın cennet olsun." ifadeleri kullanıldı.

BEYNİNDE UR ÇIKTIĞINI AÇIKLADI

Usta oyuncu, geçtiğimiz şubat ayında yaptığı paylaşımda beyninde ur tespit edildiğini açıklamıştı.

Tedavi altına alınan Ergün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, yer aldığı projeye ara vermek zorunda olduğunu belirterek "Yoğun bakımdan yeni çıktım." demişti.

"TÜM DOSTLARIMA TEŞEKKÜRLER"

Ergün, paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:

Sevgili dostlarım, arkadaşlarım, kardeşlerim.



5 Şubat günü sol elimde güç kaybıyla hastaneye giriş yaptım. Acil servisteki ilaçlı emar sonucunda beynimde 3 cm çapında ur çıktı. Bunun üzerine 6.02.2025 de sabah 5.43'te 5 saat süren mikro cerrahi ameliyatı gerçekleşti.



Çekilen tomografi sonucunda tüm parçanın temizlendiği görüldü 15'inde biyopsi sonucunu alacağız. Tüm arayan dostlarıma teşekkürler, bu arada bu hastalık yüzünden Ankara Ekin tiyatrosunda rol aldığım oyunuma ara vermiş bulunmaktayım.



Yoğun bakımdan yataklı servise ancak bugün çıkabildiğim için paylaşımları yeni gördüm, tüm dostlarıma teşekkürler.