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Mahsun Kırmızıgül, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Harbiye Açıkhava konserleri hakkında konuşan Kırmızıgül, ilginç bir yorum yaptı ve konserlerin eskisi kadar önemli olmadığını söyledi.

Mahsun Kırmızıgül "Harbiye artık herkesin çıktığı sıradan bir yer haline geldi." dedi ve şöyle devam etti:

"ÇOK ÖNEMLİ DEĞİL"

Çok önemli değil ama benim için önemli olan şu; tabii buradaki gazino fiyatlarıyla Harbiye mukayese edilemez. Onun için herkesin gelebileceği bir yer.

"PARAYI VEREN KONSER DE VERİR"

Parayı veren herkesin Harbiye Açıkhava'da konser verebileceğini söyleyen Mahsun Kırmızıgül; "Yer ayarlıyorsunuz, sponsorun varsa gidiyorsun kiralıyorsun. Hiçbir özelliği kalmadı" ifadelerini kullandı.