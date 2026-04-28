Ümit Erdim içini döktü: Aşağılık bir güruhun içinde yaşamaya çalışıyoruz

Gençlik dizileriyle bir dönem çok popüler olan Ümit Erdim, bu kez toplumsal nezaketsizliğe karşı sert çıkışıyla gündeme geldi.

Günlük hayatta karşılaşılan olaylar karşısında sabrı taşan ünlü oyuncu, adeta içini döktü. Normalde esprili kişiliği ve pozitif paylaşımlarıyla bilinen Erdim, sokaktaki kaosu ve insanların birbirine karşı olan tahammülsüzlüğünü şu sözlerle eleştirdi:

"HİÇBİR ŞEY BİLMİYORLAR"

"İnsanlar sıraya girmeyi bilmiyor, çöpünü tutmayı bilmiyor, araba kullanmayı bilmiyor. Sürekli kavga etmek isteyen bir tavır var" diyen Erdim, "Aşağılık bir güruhun içinde yaşamaya çalışıyoruz. Kimse sizi sevmedi mi ya da siz kimseyi sevmediniz mi?" ifadelerini kullandı.