Malatya konseri duygulandırdı! Murat Boz'un paylaşımı dikkat çekti

Ünlü şarkıcı Murat Boz, konser maratonuna hız kesmeden devam ediyor. Yakışıklı popçu, son olarak Malatya'daki hayranlarıyla buluştu.

Yoğun ilgi gören konseri sonrası Instagram'dan paylaşım yapan Boz, 1973 yılında Malatya'da hayatını kaybeden anneannesini anmayı ihmal etmedi.

"MALATYA"

Vefat eden anneannesinin bir fotoğrafını yayımlayan Boz, paylaşımına şu notu düştü: "Malatya.. Dün akşam sizinle buluşmak, o coşkuya ve sevgiye dokunmak tarifsizdi. Her şarkıda, her alkışta kalbim biraz daha doldu. Ama Malatya benim için sadece güzel bir konser şehri değil…

"MALATYA İYİ Kİ VARSINIZ"

1973 yılında anneannem burada vefat etmişti. Dün sahnede de söyledim; o hâlâ sizlere emanet. Siz ne zaman gülseniz, ben onun yüzünün o anki gülüşünü hissediyorum. Kalbimin en özel köşesinde yeriniz var Malatya. İyi ki varsınız."