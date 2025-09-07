Manifest grubunun dansları tepki topladı

Son zamanlarda sık sık sosyal mecralarda karşımıza çıkan Manifest grubu, dün konser verdi.

Manifest grubunun ilk +18 konseri, sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

TEPKİ ÇEKTİ

Grubun sahnede yaptığı danslar ve kıyafetleri, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini topladı.

Sahnede yaptıkları danslarla eleştirilen grubun "olumsuz" etkilere neden olabileceği de sosyal medyada belirtildi.

"ENGELLENSİN"

Sosyal medyada yorum yapan birçok kullanıcı, grubun yeniden konser vermesinin engellenmesini talep etti.

