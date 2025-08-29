‘Manifest’ üyesi Mina Solak, tacizi affetmedi! Sevgilisinden ayrıldı

Yeni müzik grubu ‘Manifest’ gündemden düşmüyor. Konserlerine yoğun ilgi gösterilen grubun üyesi Mina Solak, sevgilisi Anıl Emre Daldal hakkında çıkan taciz mesajlarının ardından ilişkisini noktaladı.

Biten ilişkisi hakkında konuşan Solak, taciz olayıyla ilgili konuşmak istemedi.

"KARİYERİME ODAKLANDIM"

Ünlü isim, “Yollarımızı ayırmaya karar verdik. Bu süreçte yaşananlar hepimiz için zorlayıcıydı. Kendi adıma, müziğime ve kariyerime odaklanmak istiyorum.” dedi.

Şarkıcı Anıl Emre Daldal’ın, geçmiş yıllarda Instagram üzerinden bir genç kıza uygunsuz mesajlar gönderdiği öne sürülmüştü.