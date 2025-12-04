Manken Irina Shayk son pozlarıyla büyüledi! Formunun sırrı var

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bir çocuk annesi Rus model Irina Shayk, tropik bir yerde çekim yaptı, Instagram'da çekilmiş çarpıcı bikini fotoğraflarını paylaştı.

Dünyaca ünlü model, şık iki parçalı bikiniler içinde karın kaslarını ve ince bacaklarını sergilerken mükemmel bir formda görünüyordu.

SIRRI VAR

Irina Shayk'ın fit görünümünün ve kusursuz fiziğinin ardındaki temel sır, genellikle beslenme ve egzersiz arasındaki dengeyi kurmasına dayanıyor.

SPORU EKSİK ETMİYOR

Shayk, sıkı diyetlere inanmadığını ve genetik olarak şanslı olduğunu belirtse de, formunu korumak için düzenli olarak kardiyo, koşu, boks, bisiklet ve pilates yapıyor.

Dengeli beslenen ünlü model, canı hamburger veya pizza yemek istediğinde kendini tutmadığını, ancak yediklerinden zevk alırken bunu egzersiz programıyla dengelediğini belirtiyor.