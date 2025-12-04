Manken Irina Shayk son pozlarıyla büyüledi! Formunun sırrı var

- 40 yaşındaki model Irina Shayk, Instagram'da paylaştığı çarpıcı bikini fotoğraflarıyla dikkat çekti.
- Shayk, fit görünümünün sırrının sıkı diyetler olmadığını, genetik şans ve dengeli bir yaşam tarzı olduğunu söyledi.
- Düzenli kardiyo, koşu, boks, bisiklet ve pilates yapan model, diyet yapmadan formda kalıyor.
Bir çocuk annesi Rus model Irina Shayk, tropik bir yerde çekim yaptı, Instagram'da çekilmiş çarpıcı bikini fotoğraflarını paylaştı.
Dünyaca ünlü model, şık iki parçalı bikiniler içinde karın kaslarını ve ince bacaklarını sergilerken mükemmel bir formda görünüyordu.
SIRRI VAR
Irina Shayk'ın fit görünümünün ve kusursuz fiziğinin ardındaki temel sır, genellikle beslenme ve egzersiz arasındaki dengeyi kurmasına dayanıyor.
SPORU EKSİK ETMİYOR
Shayk, sıkı diyetlere inanmadığını ve genetik olarak şanslı olduğunu belirtse de, formunu korumak için düzenli olarak kardiyo, koşu, boks, bisiklet ve pilates yapıyor.
Dengeli beslenen ünlü model, canı hamburger veya pizza yemek istediğinde kendini tutmadığını, ancak yediklerinden zevk alırken bunu egzersiz programıyla dengelediğini belirtiyor.