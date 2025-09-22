MasterChef Somer Sivrioğlu oğlu Deniz'e kavuştu! Görenler fotoğrafa aynı yorumu yaptı

MasterChef Türkiye yarışmasıyla ünlenen, sempatik tavırları ve kendine özgü giyim tarzıyla sık sık gündeme gelen Somer Sivrioğlu, şu sıralar aşk hayatıyla sık sık gündem oluyor.

25 YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİ

Sivrioğlu'nun, yeni sevgilisinin Tilbe Uslu olduğu ortaya çıkmıştı. Ünlü şef, ilk kez sosyal medya hesabından yaptığı romantik bir paylaşımla ilişkisini duyurmuştu.

"OĞLUM GELDİ"

Kendisinden 25 yaş küçük sevgilisiyle yaşadığı aşkla adından sıkça söz ettiren ünlü şef şimdi de oğlu Deniz ile gündem oldu. Sivrioğlu oğlunu paylaşıp, "Bazen de çok mutlu, oğlum geldi." notunu düştü.

"AYNI BABASI"

Yorum yağmuruna tutulan kare için 'Aynı babası', 'Babasına benziyor' yazıldı.