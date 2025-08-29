Abone ol: Google News

Mauro Icardi aşk sarhoşu! İşte sevgilisiyle yeni romantik kareler

Ünlü futbolcu Mauro Icardi, sevgilisi China Suarez ile romantik anlarını Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 29.08.2025 13:11
Mauro Icardi aşk sarhoşu! İşte sevgilisiyle yeni romantik kareler

Wanda Nara'dan olaylı bir şekilde ayrılan Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, yeni bir aşka başladığını sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla duyurmuştu.

Icardi, ayrılık sonrası sürpriz bir aşka yelken açmıştı.

Ünlü futbolcu, yeni sevgilisi China Suarez ile aşk dolu pozlarını sevenlerinin beğenisine sunmuştu. Icardi-Suarez ikilisi, geçtiğimiz günlerde İtalya'nın popüler şehri Milano'ya tatile gitmişti.

32 yaşındaki ünlü futbolcu Icardi ve 33 yaşındaki model ve oyuncu sevgilisi Suarez'in aşkı devam ediyor.

"KADER BİZİ SEÇTİ"

Son olarak yıldız futbolcu, Instagram hesabından sevgilisiyle romantik kareleri sevenlerinin beğenisine sundu. Icardi, kısa sürede beğeni yağan aşk dolu pozlara ''Tesadüf değildi, kader bizi seçti.'' notunu düştü.

Magazin Haberleri