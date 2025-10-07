Abone ol: Google News

Mauro Icardi ile China Suarez aşkından yeni kareler geldi! Sevenleri beğeni attı

Wanda Nara'dan olaylı biten evliliğinden kurtulan Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi ile sevgilisi China Suarez'in aşkı tam gaz devam ediyor.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 07.10.2025 11:10
Galatasaraylı yıldız Mauro Icardi, yeni bir aşka başladığını sosyal medyadan duyurmuş; hızlı başlayan ilişki herkesi şaşırtmıştı.

Ünlü futbolcu Icardi, yeni sevgilisi China Suarez ile aşk dolu pozlarını sevenlerinin beğenisine sunarak ilişkisini ilan etmişti.

MADRİD'E GİTTİLER

Boş zamanlarında sık sık katile giden ünlü çiftin romantik pozları sosyal medyada büyük yankı uyandırıyor. Icardi-Suarez ikilisi, İspanya'nın başkenti Madrid'e tatile gitti.

Romantik anlar yaşayan çift, aşk dolu yeni fotoğraflarını Instagram'dan sevenlerinin beğenisine sundu.

Icardi ve Suarez'e Instagram'da beğeni ve yorum yağdı.

