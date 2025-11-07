Mauro Icardi'nin jestleri değişmiyor! Wanda Nara'ya yaptığını China Suarez'e de yaptı China Suarez ile aşk olan ilişkisi tüm hızıyla ve heyecanıyla devam eden Icardi, sevgilisi için bir jest yaptı. Icardi, bu jestin bir benzerini daha önce Wanda Nara'ya da yapmıştı.

Mauro Icardi, sevgilisi China Suarez için yaptığı jestlerle gündeme geliyor.

Daha önce benzer jestleri eski eşi Wanda Nara'ya yapan Icardi, şimdi Suarez'in adını futbol ayakkabısına yazdırdı.

Çocuklarının annesi Arjantinli model Wanda Nara'yla ihanet yüzünden yıllar süren evliliğini bitiren Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, uzun zamandır China Suarez ile aşk yaşıyor. Icardi, son olarak sevgilisi için yaptığı jestle gündem oldu. İSMİNİ AYAKKABISINA YAZDIRDI Mutluluğu China Suarez'de bulan Mauro Icardi'nin, ayakkabı jesti geldi. Her fırsatta paylaşımlarıyla dile getirdiği aşkını bu kez sahaya taşıyan Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü, sevgilisinin adını futbol ayakkabısına yazdırdı. Suarez için geçtiğimiz ay 500 bin TL değerinde taşlarla süslenen özel forma tasarlattıran futbolcu, Nara için de benzer jestlerde bulunmuştu.

