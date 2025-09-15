Mauro Icardi’nin sevgilisi China Suarez, Türkiye'yi sevdi! Menemen paylaşımı gündem oldu

Wanda Nara'dan olaylı bir şekilde boşanan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, evliliği biter bitmez yeni bir aşka yelken açmıştı.

Icardi, yeni bir aşka başladığını sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla duyurmuştu. Yıldız golcü, yeni sevgilisi China Suarez ile aşk dolu pozlarını sevenlerinin beğenisine sunmuştu.

MENEMEN DENEDİ

Ünlü futbolcu ile aşkı doludizgin devam eden Suarez, İstanbul'da hayatına devam ediyor. İstanbul'u çok seven Suarez, şehri keşfetmeye devam ediyor.

Daha önce tarihi yerleri gezen Suarez'den bu kez menemen paylaşımı geldi. Gittikçe Türkiye'ye alışan güzel isim, sosyal medyada da gündem oldu.