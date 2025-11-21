Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'den samimi açıklamalar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, son zamanlarda kaslı pozuyla gündeme geldi.

Biricik Suden, ‘Aslı Şafak’la İşin Aslı’ programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan ünlü isim, yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

İşte Biricik Suden'in açıklamalarından ara başlıklar:

"DEDEM RUFAİ ŞEYHİYMİŞ"

Mazhar Alanson ile birlikte olunca tasavvufla ilgilenmeye başladım.

Büyük büyük dedem Rufai şeyhiymiş.

Mazhar ilk günden içimdeki bebek Biricik’i gördü.

Çok zıt özelliklerimiz var. Dağınıktır mesela o. Sabrımı zorlar.

"ŞEYTANLA SAVAŞIRIM"

En çok ruhuma bakarım.

Haftada 2 gün telefonumu kapatırım.

Kendimle barışığım ve iyi anlaşırım. Tek başıma yemeğe çıkar, tatile giderim.

İçimdeki şeytanla savaşmayı severim.

Çocukluğumdan beri androjen bir tipim, efemsi tavırlarım var. Sesim kalın, ellerim büyük, boyum uzun.

Deliliği severim, tabii kimseye zarar vermeden.

Mağduriyet bana yakışmaz.