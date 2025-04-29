Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'den yeni kaslı paylaşım geldi

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Ünlü şarkıcı Mazhar Alanson'ın 2003 yılında dünyaevine girdiği eşi Biricik Suden, paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Son yıllarda kendisini spora veren 62 yaşındaki Suden, haftanın beş günü antrenman yapıyor. Sık sık spor yaptığı için vücudu değişen ünlü isim, farklı bir görünüme kavuşmuştu.

Sivri diliyle de meşhur olan ünlü isim, spor salonunda çekilen yeni pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

"YAZACAKLARINIZI GÖRÜR GİBİYİM"

Pozuna 'Yazacaklarınızı görür gibiyim' notunu düşen isme, sevenlerinden beğeni ve yorum yağdı.