Meghan Markle, yeni markasını sosyal medya hesabından duyurdu

Prens Harry ile evlendikten kısa bir süre sonra Amerika'ya taşınan Meghan Markle, peş peşe projelerde yer almaya çalışıyor.

Son olarak bir dijital platformla anlaşan Markle, Kraliyet kaynaklarına göre İngiltere'ye geri dönmemek için çabalıyor.

Prens Harry ile inişli çıkışlı süren ilişkisine ilişkin detay vermeyen Markle, yeni bir marka daha çıkardığını duyurdu.

Sosyal medyadan açıklama yapan Markle, markasına herkesin el atmasını rica etti ve şöyle dedi:

"YÜREĞİMİ DÖKTÜM"

Sizi yaptığım ve yüreğimi döktüğüm bir marka ile tanıştırmaktan heyecan duyuyorum. 'Her zamanki gibi' demek 'her zaman olduğu gibi' ya da bazıları 'her zaman olduğu gibi' demek. The Tig'i tasarladığım günlerden beri beni takip ettiyseniz, bunun benim için daha önemli olduğunu bilirsiniz.