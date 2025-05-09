Mehmet Ali Erbil nafakadan dert yandı

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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Bursa'daydı.

Bir sahneye konuk olan Mehmet Ali Erbil, hem güldürdü hem de duygusal anlar yaşattı.

"Erbil, Ancak öldükten sonra kıymetim bilinecek." diyerek duygusal bir göndermede bulundu.

Mehmet Çevik'in sahnesinde yaptığı esprilerle geceye damga vuran Erbil'in "Serdar Ortaç'a verdiğim 450 bin dolar tek tuşla kayboldu." esprisi, izleyicileri kahkahalara boğdu.

Sahnedeki sanatçıdan Serdar Ortaç'ın Bilsem ki ve Ebru Gündeşin seslendirdiği Duygularım şarkılarını okumasını isteyen Mehmet Ali Erbil, sosyal medyasından canlı yayın başlatıp, binlerce takipçisine ve Serdar Ortaç'a Mehmet Çevik'in sahne performansını canlı olarak izletti.

NAFAKA DETAYI

"Ben eşlerimi çok seviyorum. Ben eşlerimi dinledim." diyen ve 29 yıldır kesintisiz nafaka ödeyen dünyadaki tek adamın kendisini olduğunu belirten Erbil, "Helal olsun iyi ki de ödemişim, çocuklarım bana çok iyi baktılar." diye konuştu.