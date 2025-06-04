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Özel hayatıyla ve çapkınlıklarıyla yıllardır dikkat çeken ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, dört kez nikah masasına oturmuştu.

NAFAKA TARTIŞMA YARATMIŞTI

Erbil geçtiğimiz günlerde “29 yıldır nafaka ödüyorum. Bunun dünyada bile örneği yoktur” sözleriyle isyan etmişti. Nergis Kumbasar eski eşi Mehmet Ali Erbil’in sözlerine “Her kadın nafakası için mücadele etmeli. Eğer gerçekten istesem, hakkım olanı mahkeme kararıyla alırım zaten. Mehmet Ali Bey’in canı çok acır, bunu biliyor” diyerek yanıt vermişti.

"BENDEN SONRA EVLENMEDİ"

Erbil “Söylemezsem Olmaz” programına konuk oldu. Ünlü şovmen konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “29 yıldır hiçbir şekilde ağzımı açmadım. Hem çocuğuma ayrı hem de annesine ayrı ödüyorum. Kızım üniversite bitirene kadar benim bu nafakayı ödemem lazımdı, kızım da bitiremedi canı sağ olsun. Nergis Hanım’a ayrılırken 3 ev verdim. Sonrasında 2 araba aldım. Evden çıkarken bir ütü bile almadım. Nergis Hanım benden sonra evlenmedi, evlenirse nafaka kesilir.

"RESMEN TERS KELEPÇE"

En yüksek nafakayı hangisine veriyorum bilmiyorum, muhasebecim bilir. İlk evliliğimi yaptığım Muhsine hariç iki eşim de bana öyle bir kontrat yapmışlar ki resmen ters kelepçe. Ama param olduğu sürece vereceğim. Allah’a şükür bana pırlanta gibi çocuklar yetiştirdiler.

En büyük pişmanlığım adını vermeyeceğim bir eşimden ayrıldığım için. Ayrıldığım için pişmanım. Benden sonra tufan. Her bir karım benden daha zengin şu anda. Daha ne yapayım? Evlatlarıma da verdim.”