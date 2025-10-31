Mehmet Ali Erbil'den eşi Gülseren Ceylan'a 10 milyon TL'lik düğün hediyesi aldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile 26 yaşındaki Gülseren Ceylan, tüm skandallara rağmen barışmış ve barışmanın hemen ardından da evlilik kararı almıştı.

Ağustos ayında Erbil, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisiyle nikah masasına oturmuş ve Yeniköy'deki evinde evlenmişti.

DÜĞÜN HEDİYESİ

68 yaşındaki şovmen Mehmet Ali Erbil, eşi Gülseren Ceylan'ı mutlu etmek için elinden geleni yapıyor. Eşi ile aralarındaki yaş fark haberleri ile sık sık gündem olan Erbil, eşine 10 milyonluk araç aldı. Aracı, Erbil’in düğün hediyesi olarak eşine aldığı öğrenildi. Aracına binen Ceylan, sorulara cevap vermedi.