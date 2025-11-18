Mehmet Ali Erbil'in eşi Gülseren Erbil yaşadığı sağlık problemini ilk kez açıkladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kendisinden 42 yaş küçük olan Gülseren Ceylan ile 28 Ağustos'ta Yeniköy'de dünya evine girmişti. Ekranların efsane ismi Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde katıldığı programda geçmiş evlilikleriyle ilgili yıllar sonra samimi itiraflarda bulunmuştu.

"KEŞKE BIRAKMASAYDIM"

Ünlü şovmen, yaptığı hataları kabul ederek, "Bütün eşlerimi aldattım. Hepsinden özür diliyorum. Ama bir eşime çok haksızlık yaptım. O saf ve temiz bir insandı. Keşke onu bırakmasaydım" ifadelerini kullanmıştı. Ünlü şovmenin "Keşke onu bırakmasaydım" ifadesiyle 2001'de evlendiği eski eşi Sedef Altuntaş'a atıfta bulunduğu iddia edilmişti.

SAĞLIK SORUNLARIM VAR

Bu açıklama sonrasın Gülseren Erbil konuşmuş eşinin kendisini sevdiğinden emin olduğunu söylemişti. Aynı zamanda sağlık sorunları yaşadığını belirterek, "Çünkü ben bu ara biraz sağlık sorunlarıyla uğraşıyorum. Sonuçlarım kötü çıktı. Bir parça alınması gerekiyor. Onlarla uğraşıyorum. Belki ciddi bir şey çıkabilir, belki çıkmayabilir. Anlayışınıza sığınıyorum ve moralim bozuk. O yüzden yazdığınız mesajlar da çok üzüyor beni" demişti.

"ALLAH'A ŞÜKÜR"

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda sağlık problemlerinden bahseden Gülseren Erbil, "Başımda enfeksiyon varmış. Bir de ilaçlarımı düzenli kullanmadığım için, ondan olmuş. Şimdi çok iyiyim Allah'a şükür" dedi.

Ünlü isme takipçilerinden çok sayıda geçmiş olsun mesajları yağdı.