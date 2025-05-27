Mehmet Aslantuğ psikolog sevgilisiyle görüntülendi

Haber Merkezi

Bir dönem evlilikleri örnek gösterilen magazin dünyasının ünlü çifti Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık evliliklerini Mayıs 2023'te tek celsede sonlandırdı.

Aslantuğ ve Arzum Onan, ayrılık sonrası hayatlarına devam etti.

Bu süre içerisinde Arzum Onan, bir süredir müzisyen Orkan Özkan ile aşk yaşamaya başlamıştı. Bir süre sessiz kalan Mehmet Aslantuğ da psikolog aşkı Canan Şahin'le aşkını bu paylaşımla duyurmuştu.

PSİKOLOG SEVGİLİ

Psikolog Canan Şahin'le yeni bir beraberliğe adım atan oyuncu, yeni sevgilisiyle ilk kez Kadıköy'de görüntülendi. Aslantuğ ve sevgilisi, mutlu halleriyle dikkat çekti.