Mehmet Aslantuğ sevgilisi Canan Şahin ile görüntülendi

- Mehmet Aslantuğ, Etiler'de sevgilisi Canan Şahin ile görüntülendi.
- Arzum Onan ile 27 yıllık evliliğini sonlandıran Aslantuğ, yeni ilişkisinde mutlu görünüyor.
- Gazetecilerin sorularını kibarca reddetti.
Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un boşanması herkesi şaşırmıştı.
27 yıllık evliliklerini 2023 yılında noktalayan ikili, geçen zaman içerisinde farklı aşklara yelken açtı.
MEHMET ASLANTUĞ'UN KEYFİ YERİNDE
Usta oyuncu Mehmet Aslantuğ, psikolog sevgilisi Canan Şahin ile Etiler’de objektiflere yansıdı.
"DAHA SONRA KONUŞALIM"
Aslantuğ, “Şimdi bir arkadaşımızı bekliyoruz. Daha sonra konuşalım sizinle lütfen.” diyerek soruları kibarca reddetti.