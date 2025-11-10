Abone ol: Google News

Mehmet Aslantuğ sevgilisi Canan Şahin ile görüntülendi

Arzum Onan'la boşanan Mehmet Aslantuğ, bir süredir aşk yaşadığı psikolog Canan Şahin’le uzun aradan sonra ilk kez geçen akşam Etiler’de görüldü.

Yayınlama Tarihi: 10.11.2025 15:09
  • Mehmet Aslantuğ, Etiler'de sevgilisi Canan Şahin ile görüntülendi.
  • Arzum Onan ile 27 yıllık evliliğini sonlandıran Aslantuğ, yeni ilişkisinde mutlu görünüyor.
  • Gazetecilerin sorularını kibarca reddetti.

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un boşanması herkesi şaşırmıştı. 

27 yıllık evliliklerini 2023 yılında noktalayan ikili, geçen zaman içerisinde farklı aşklara yelken açtı.

MEHMET ASLANTUĞ'UN KEYFİ YERİNDE

Usta oyuncu Mehmet Aslantuğ, psikolog sevgilisi Canan Şahin ile Etiler’de objektiflere yansıdı.

"DAHA SONRA KONUŞALIM"

Aslantuğ, “Şimdi bir arkadaşımızı bekliyoruz. Daha sonra konuşalım sizinle lütfen.” diyerek soruları kibarca reddetti. 

