Ünlü oyuncu Oktay Çubuk yoğun bakımda: Kalbi durdu

Son dönemde rol aldığı projelerle adını geniş kitlelere duyuran Oktay Çubuk, bu kez sağlık durumuyla gündeme geldi.

ANİ RAHATSIZLIK SONRASI YOĞUN BAKIM SÜRECİ SÜRÜYOR

Portekiz tatili sırasında yaşanan talihsiz olay ise sosyal medyada geniş yankı buldu. Annesi Nilhan Çetinyamaç Çubuk ile birlikte Lizbon’da bulunan oyuncunun aniden fenalaştığı öğrenildi.

Kalbinin bir süre durduğu belirtilen Çubuk, hastaneye kaldırıldıktan sonra yapılan müdahaleyle yeniden hayata döndürüldü.

Hayati riskinin kontrol altına alındığı ifade edilen oyuncunun tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Detaylı tetkikler sürerken, daha önce bilinen bir kalp rahatsızlığının bulunmadığı aktarıldı.

KARİYERİNDE HIZLI YÜKSELİŞ YAŞADI

Genç yaşına rağmen dikkat çeken bir kariyer grafiği çizen oyuncu, özellikle Cennet'in Gözyaşları ile tanınmış; ardından Zalim İstanbul, Adım Farah, Ah Nerede ve Aşk Ağlatır gibi yapımlarda yer alarak yükselişini sürdürmüştü.

Son olarak Sürgünler dizisinde izleyici karşısına çıkan Çubuk, kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşıyordu.