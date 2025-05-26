Melike Şahin'in iddialı tarzı! Derin dekolteli kırmızı elbisesiyle göz kamaştırdı
Haber Merkezi

2025 O Ses Türkiye yarışmasında jüri olan ünlü şarkıcı Melike Şahin, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken isimlerden.

Ünlü şarkıcı, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi.

1 MİLYON TAKİPÇİSİ VAR

Viyana konseri öncesi derin dekolteli kırmızı elbisesiyle poz veren Şahin, karelerini Instagram'dan yayınladı. Fotoğraflar, yayınlandığı andan itibaren hayranları tarafından yoğun ilgi gördü.

1 milyon takipçisi bulunan Melike Şahin, konserlerinden kareleri sık sık sevenlerinin beğenisine sunuyor.

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Çağla Pınar Yılmaz
Muhabir