Melike Şahin'in iddialı tarzı! Derin dekolteli kırmızı elbisesiyle göz kamaştırdı

Haber Merkezi
2025 O Ses Türkiye yarışmasında jüri olan ünlü şarkıcı Melike Şahin, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken isimlerden.
Ünlü şarkıcı, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi.
1 MİLYON TAKİPÇİSİ VAR
Viyana konseri öncesi derin dekolteli kırmızı elbisesiyle poz veren Şahin, karelerini Instagram'dan yayınladı. Fotoğraflar, yayınlandığı andan itibaren hayranları tarafından yoğun ilgi gördü.
1 milyon takipçisi bulunan Melike Şahin, konserlerinden kareleri sık sık sevenlerinin beğenisine sunuyor.
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