Melis İşiten'in çoklu flört itirafı gündem oldu! Sosyal medyada eleştirildi

Uraz Kaygılaroğlu'nun 2019 yılında boşandığı kızının annesi eski eşi Melis İşiten, 'Zaten Şov' isimli programında Oğuzhan Uğur'u konuk etti.

Uğur; "Çoklu flört erkekte olur mu? Bizde yok" derken, İşiten'in; "Çoklu flört bende de yok" demesi ortalığı karıştırdı.

Oğuzhan Uğur, Melis İşiten'in telefonunda birden fazla erkeğin mesajlarını gördüğünü belirtti. Ardından Melis İşiten de 'çoklu flört' iddiasını kabul etmek durumunda kalarak; "Aynı anda 10 kişiyle flört ediyorum. Bekar insanlar istediği kadar flört edebilir." dedi.

Melis İşiten "Bu konuyu kapatmak istiyorum" dese de Uğur, konuyu uzattı. Melis İşiten'in bu açıklaması, sosyal medyada eleştiri topladı.