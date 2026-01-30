Melisa Aslı Pamuk eşi Yusuf Yazıcı'nın ve oğlu Mylan bir yaşına girdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkan Şoray'a benzetilen ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz yıl mayıs ayında evlenmişlerdi.

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı, 29 Ocak 2025 tarihinde Mylan adını verdikleri erkek bebeklerini kucaklarını aldı.

YUNANİSTAN'DA KUTLAMA

Pamuk, hem oğlu Mylan'ın hem de eşi Yusuf Yazıcı'nın doğum gününü arkadaşlarıyla Yunanistan'da kutladı.

1 YAŞINDA

Şimdilerde 1 yaşına giren ve babası Yusuf Yazıcı ile aynı doğum tarihine sahip olan Mylan, Pamuk'un Instagram hikayesinde tatlılığıyla dikkat çekti