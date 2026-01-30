Melisa Aslı Pamuk eşi Yusuf Yazıcı'nın ve oğlu Mylan bir yaşına girdi

- Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı ve oğlu Mylan'ın doğum gününü Yunanistan'da kutladı.
- Pamuk ve futbolcu Yazıcı, Mayıs 2024'te evlenip, Ocak 2025'te oğulları Mylan'ı kucaklarına aldı.
- Mylan, babasıyla aynı doğum gününe sahip olup sosyal medyada ilgi çekti.
Türkan Şoray'a benzetilen ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz yıl mayıs ayında evlenmişlerdi.
Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı, 29 Ocak 2025 tarihinde Mylan adını verdikleri erkek bebeklerini kucaklarını aldı.
YUNANİSTAN'DA KUTLAMA
Pamuk, hem oğlu Mylan'ın hem de eşi Yusuf Yazıcı'nın doğum gününü arkadaşlarıyla Yunanistan'da kutladı.
1 YAŞINDA
Şimdilerde 1 yaşına giren ve babası Yusuf Yazıcı ile aynı doğum tarihine sahip olan Mylan, Pamuk'un Instagram hikayesinde tatlılığıyla dikkat çekti