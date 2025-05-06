Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'nın oğulları Mylan ilk kez görüntülendi

Uzun zamandır aşk yaşayan Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz yıl mayıs ayında sürpriz bir şekilde evlenmişlerdi.
Evlenen çiftten kısa bir süre sonra ise hamilelik haberi gelmişti.
2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk, 29 Ocak tarihinde anne oldu. Yusuf Yazıcı, oğlunun kendi doğum gününde dünyaya geldiğini “En güzel doğum günü hediyesi” sözleriyle duyurdu.
3 AYLIK MAÇA GİTTİ
Bebeğin yüzünü göstermeyen Pamuk, oğlunun adının Mylan olduğunu açıklamıştı.
Mylan'ın 3 aylık olduğunu duyuran ünlü oyuncu, bebeğinin yüzünü ilk kez maçta gösterdi.
Sezon başında Olympiakos'a transfer olan Yusuf Yazıcı, takımıyla ilk yılında şampiyonluk yaşadı. Yazıcı bu mutlu günü sosyal medya hesabından paylaştı.
Ünlü çifttin bebekli karelerine takipçilerinden beğeni yağdı.
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