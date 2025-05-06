Haberler



Magazin



Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'nın oğulları Mylan ilk kez görüntülendi

Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'nın oğulları Mylan ilk kez görüntülendi Magazin dünyasının popüler çiftlerinden Yusuf Yazıcı ile Melisa Aslı Pamuk; çocuklarının yüzünü ilk kez gösterdi.