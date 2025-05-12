Melisa Aslı Pamuk oğlu Mylan Yazıcı ile yeni pozlar verdi

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Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz mayıs ayında Paris'te dünyaevine girmişti. Çift, 29 Ocak'ta ilk bebeklerini kucaklarına alarak anne ve baba olma mutluluğunu yaşadı.

Bebeklerinin adını Mylan Yazıcı olarak açıklayan Pamuk, sık sık paylaşım yapmaya devam ediyor.

Anneler Günü vesilesiyle Melisa Aslı Pamuk’tan da duygusal bir paylaşım geldi.

"SENİ SEVİYORUM"

Güzel oyuncu, oğlu Mylan ile birlikte çekilen yeni karelerini Instagram'dan yayınladı. Paylaşımına, "Seni seviyorum" notunu düşen Pamuk, hem doğallığı hem de annelik duygusunu yansıtan pozlarıyla beğeni topladı.