Melisa Döngel 2026'dan aşk diledi

Sekizinci Aile dizisinin gala gecesi Hazla Kaya ile yaşadığı yer kapma olayıyla gündeme gelen ünlü oyuncu Melisa Döngel, samimi açıklamalarda bulundu.

"2025 İYİYDİ"

2025’in kendisi için güzel geçtiğini belirten oyuncu “Umarım 2026 da bu yıl gibi geçer. Bir de aşkı bulayım” dedi.

"BAKIMA PARA HARCARIM"

Tırnağını yaptırdığını söyleyen Döngel “Bakıma çok para harcar mısınız?” sorusuna “Harcarım. Dış görünüşümüzün ön planda olduğu bir iş yapıyoruz, o yüzden bakımlı gözükmemiz lazım. Ayakkabı ve çanta konusunda biraz meraklıyım” yanıtını verdi.