Merak ediliyordu! Usta isim Harika Avcı yıllar sonra ortaya çıktı

Uzun zamandır maddi sıkıntılarla boğuştuğu ve ciddi sağlık sorunları yaşadığı iddia edilen Harika Avcı'ya siroz teşhisi konulduğu ve tedavi olmayı reddettiği söyleniyordu.

Bir daha dönmesi beklenmeyen Harika Avcı, müzik dünyasına dönüş yaptı.

"YAPAY ZEKA DEMESİNLER"

'Anılar' adlı şarkıyı seslendiren Avcı; "Sizce beni klonlamış olabilir mi? Yapay zekâ demesinler" diyerek, görüntülerini paylaştı. Şarkıcı, sosyal medya hesabından sevenlerine de seslendi.

"HEYECAN İÇİNDEYİM"

65 yaşındaki Harika Avcı, "Yıllar sonra yeniden sizlerle buluşmanın heyecanı içindeyim. Şarkımız yayında! Her paylaşımınız, bana güç ve sevgi olarak geri dönüyor. Sizleri çok seviyorum." ifadelerini kullandı.