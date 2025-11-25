Merve Taşkın yüzünden hakkında suç duyurusunda bulunuldu! Hülya Avşar İlk açıklama geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hülya Avşar yaklaşık bir sene önce Merve Taşkın'ı YouTube programında konuk aldı. Taşkın'ın anlattıkları sosyal medyada çok eleştirilmişti. Yeniden gündem olan yayın sonrası iki ünlü isme de suç duyurusunda bulunuldu.

"FUHUŞ FAALİYETİ NORMALLEŞTİRİLDİ"

Videonun toplum zararına içerik barındırdığı belirtilerek erişim engeli talep edilen dilekçede, “Milyonlarca kişinin erişimine açık olan bu yayında, şüpheli Merve Taşkın’ın fuhuş faaliyeti kapsamında değerlendirilen bir yaşam tarzı sürdüğü ima edilmiş ve bu durum şüpheli Hülya Avşar tarafından normalleştirilmiştir” ifadelerine yer verildi. Taşkın hakkında, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel yaptığı “400 bin TL’ye eşlik edebilirim” paylaşımı nedeniyle de geçtiğimiz sene soruşturma başlatılmıştı.

62 yaşındaki Avşar, konuyla ilgili sessizliği bozarak sosyal medyadan ilk açıklamasını yaptı.

Konu hakkında Instagram'dan mesaj yayımlayan ünlü şarkıcı, "Yaklaşık bir sene önce YouTube kanalımda konuk aldığım Merve Taşkın’ın mesleğini özendirdiğime dair çıkan haberleri asla kabul etmiyorum.,

"ÖZENDİRME DEĞİL"

O yayın sırasında amacım, sosyal medyanın gençler üzerindeki bazı tehlikelerine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmaktı. Dolayısıyla ortada bir özendirme değil, tam tersine bir uyarı vardır. Bu nedenle asıl beklediğim şey teşekkürdür."