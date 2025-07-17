Meryem Uzerli'nin büyük kızı Lara 11 yaşında! Güzelliği gündem oldu

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Hürrem Sultan karakteriyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli, hem Türkiye'de hem de yurt dışındaki ünlü bir isim haline gelmişti.

İKİ KIZI VAR

Bu rol ona birçok ödül kazandırırken, 2013 yılında tükenmişlik sendromuna yakalanarak diziden ayrılması gündem olmuştu. Aynı yıl hamile olduğunu açıklayan ünlü oyuncu, 2014 yılında ilk kızı Lara Jemima’yı dünyaya getirmişti.

2020 yılında ikinci kez hamile olduğunu duyuran Uzerli, babasının kimliğini açıklamadan 2021 Ocak ayında Lily Koi adını verdiği ikinci kızını kucağına aldı.

11 YAŞINDA

Berlin’de yaşayan Meryem Uzerli'nin, büyük kızı Lara Jemima’nın 11 yaşına girmesiyle yaptığı sosyal medya paylaşımı gündem oldu.

Lara'nın annesine olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyadan sık sık paylaşım yapan Uzerli'nin son gönderisine de yorum yağdı.