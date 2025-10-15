Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe kariyeriyle ilgili çıkan iddiaları yalanladı: "Mesut yasaklamaz"

Dünyaca ünlü fubolcu Mesut Özil ve Amine Gülşe çifti, 2019 yılında hayatlarını birleştirmişti. Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken ünlü çift, magazin gündeminde sık sık yer alıyor.

Ela ve Eda adlı 2 kızı bulunan ikilinin sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar da büyük beğeni topluyor.

"GÜZEL BİR PROJE BEKLİYORUM"

Mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Amine Gülşe, katıldığı etkinlikte eşi Mesut Özil'in dizi ve filmlerde oynamasını istemediğine dair iddiaları yalanladı: "Güzel bir proje gelirse tabii ki değerlendiririm. Şu an çocuklar ile vakit geçiriyorum. Henüz bir proje yok. Mesut bana iş konusunda asla yasak koymaz!"