Metin Özülkü samimi açıklamalar: 'Hey Corç Versene Borç' şarkısının hikayesini anlattı

Türk pop müziğinin unutulmaz isimlerinden Eda–Metin Özülkü, Eyüp'te sahne aldı.

Gecede sahneye uzatılan pankart, Özülkü'yü güldürdü. Özülkü, pankartta yazan 'Hey Corç versene Borç' şarkısının hikayesini de anlattı.

"BORÇLA ALMIŞTIK"

Dinleyicilerini eski günlere götüren Metin Özülkü, "Eda ile evlendiğimizde beyaz eşyaları taksitle almıştık. 'Hey Corç Versene Borç' diye şarkı yaptık, bu şarkıdan kazandığımız paralarla beyaz eşyalarımızın taksitlerini ödedik." diye konuştu.

1988 yılından evlenen Eda Özülkü ve Metin Özülkü çifti, tam 15 yıl evlat hasreti çektikten sonra 2004 yılında ikizlerini kucaklarına almışlardı.