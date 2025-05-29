Milyarder Hailey Bieber! Güzellik markasını 1 milyar dolara sattı

Haber Merkezi

Çocuğunun babası dünyaca ünlü şarkıcı eşi Justin Bieber ile boşanacağı iddialarıyla gündemden düşmeyen model Hailey Bieber, başka bir haberle gündem oldu.

1 MİLYAR DOLAR

Bieber, 2022'de kurduğu markası Rhode'u 1 milyar dolara E.l.f Beaut'ye sattı. 28 yaşındaki isim böylelikle milyarder oldu.

"HEYECANLI VE GURURLU"

Ünlü isim sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu şirket için her zaman büyük hayallerim vardı ve benim için en önemli şey, markamı dünya çapında daha fazla alana taşımaya devam etmekti.

E.l.f. Beauty ile ortak olduğumuzu duyurmaktan inanılmaz heyecanlı ve gurur duyuyorum." dedi.

Bieber, marka bünyesinde yer almaya devam edeceğini de açıkladı.