Mine Tugay imaj değişikliğine gitti! Yeni saçlarına yorum yağdı

Yaptırdığı estetiklerle sık sık gündem olan ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını şaşırttı. Yıllar içindeki değişimi çok konuşulan Tugay, bu kez saçlarında yaptığı değişiklikle gündeme geldi.

"YENİ İMAJ"

“Yeni imaj, yeni enerji” notuyla Instagram’dan paylaşım yapan oyuncu, uzun yıllardır imzası haline gelen kızıl saçlarına kahkül kestirdi. Tugay, fotoğrafının altına binlerce beğeni ve yüzlerce yorum aldı.

Takipçileri, “Çok güzelsin”, “Kahkül de yakışmış”, “Zaman geçtikçe sen gençleşiyorsun” gibi yorumlar yaparak oyuncunun yeni görünümünü övdü.