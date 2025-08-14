Abone ol: Google News

Mine Tugay'dan filtreli paylaşım! Takipçilerinden ilaç önerisi istedi

Instagram'ı aktif kullanan oyuncu Mine Tugay'ın filtreli fotoğrafı şaşkınlık yarattı.

Yayınlama Tarihi: 14.08.2025 15:24
Son olarak yıllar önce aynı projede yer aldığı Bahar Şahin'in ifşasıyla adından söz ettiren Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla kendisinden konuşturmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bikinili bir paylaşım yapan Tugay, takipçilerini adeta büyülemişti.

FİLTRELİ MİNE

Bu kez ise Instagram hikayesinde filtreli bir fotoğraf paylaşarak kendini farklı bir şekilde yansıttı.

Can Borcu dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Mine Tugay filtreli haliyle resmen tanınmaz oldu.

"UYKU YAPMASIN"

Hikayesinde “Çok uyku yapmayan bir alerji ilacı bilen?” sorusunu paylaşan oyuncu, filtre uyguladığı kareyle sosyal medyada dikkat çekti.

Vücuduna her zaman önem veren Tugay ödem tuttuğunu hissettiği dönemlerde ise 3 ila 5 gün boyunca sadece sıvı gıdalarla besleniyor. Böylelikle vücudunu toksinlerden arındırıyor.

