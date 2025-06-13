Miray Daner sevgilisiyle sahilde poz verdi! Aşk karelerine yorum yağdı

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Hudutsuz Sevda dizisinde başrol iken diziden bir anda ayrılan ve sevenlerini üzen Miray Daner, şu sıralar özel hayatıyla gündeme geliyor.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Daner, sevgilisi Ata Caner Çerçioğlu ilk karesini bir süre önce Instagram hesabından paylaşarak büyük sürpriz yapmıştı. Güzel oyuncu, aylar önce katıldığı bir etkinlikte de "Hayatımda her şey çok yolunda, işim de iyi gidiyor özel hayatım da iyi gidiyor. " demişti.

Özel hayatını gizli yaşamayı tercih eden isimlerden olan Daner, sosyal medyadaki paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı.

"İKİ YIL"

Çift, 2. yıl dönümlerini kumsalda romantik bir kareyle kutladı.

Ünlü isim, sevgilisiyle el ele oldukları pozu "İki yıl, birçok güzel an." notuyla sevenlerinin beğenisine sundu.