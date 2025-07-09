Miss Turkey birincisi İdil Bilgen tatil sezonunu açtı

Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasının birincisi olan İdil Bilgen, eleştirilerin odağı oldu.
Türkiye'yi ikiye bölen Bilgen, sonrasında da Hindistan'da yarıştı ancak dereceye giremedi.
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu Bilgen, 72. Miss World güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etmişti.
BODRUM'A GİTTİ
Bilgen, Hindistan dönüşü sessizliğini tatil sezonunu açarak bozdu.
Tatil için Bodrum'a giden Bilgen, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi.
"EGE'DE YAZ"
Denizde verdiği pozları paylaşan Bilgen, "Ege'de yaz hayali." notunu düştü.