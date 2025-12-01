Müge Boz ve Caner Erdeniz Türkiye'yi terk etti! Artık Londra'da yaşıyorlar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Basketbolcu Caner Erdeniz ile 2019'da Barselona'da nikah masasına oturan model ve oyuncu Müge Boz, aynı yıl kızı Vina'yı kucağına almıştı. Müge Boz daha sonra ise Rika'yı doğurmuştu.

LONDRA'YA GİTTİLER

2 çocuklu mutlu bir aile tablosu çizen çift, son olarak aldıkları kararla gündeme geldi.

Ünlü çift, İngiltere'ye eğitim amaçlı taşınan Bergüzar Korel ve Kıvanç Tatlıtuğ gibi Türkiye'yi terk etti.

HER ŞEY EĞİTİM İÇİN

Erdeniz ve Müge Boz, İstanbul'da sahip oldukları evi kapatmayarak Londra'ya taşındı. İkilinin kararı sosyal medya X'te de gündem oldu.