Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı Meryem Uzerli Cannes'a gitti! Tarzına yorum yağdı

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Dünyaca ünlü oyuncu Meryem Uzerli, bu sefer de Cannes'da boy gösterdi. Her yaptığı, her giydiği, her söylediğiyle büyük ilgi gören güzel oyuncu yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Meryem payetli elbise giydi
2024 Cannes Film Festivali’ne katılan Meryem Uzerli, renkli taş ve payet işlemeli elbisesi ile kırmızı halıda boy gösterdi.
Rüküş
Son dönemde yaptırdığı estetiklerle konuşulan Meryem Uzerli, bu defa rüküş bulundu. Uzerli’nin tarzına yorum yağdı.
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