Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı Meryem Uzerli Cannes'a gitti! Tarzına yorum yağdı Fenomen yapımlardan "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Hürrem Sultan'ı canlandıran Meryem Uzerli, Cannes Film Festivali'ne katıldı. Ünlü oyuncu tarzıyla dikkat çekti.

Dünyaca ünlü oyuncu Meryem Uzerli, bu sefer de Cannes'da boy gösterdi. Her yaptığı, her giydiği, her söylediğiyle büyük ilgi gören güzel oyuncu yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Meryem payetli elbise giydi

2024 Cannes Film Festivali’ne katılan Meryem Uzerli, renkli taş ve payet işlemeli elbisesi ile kırmızı halıda boy gösterdi.

Rüküş

Son dönemde yaptırdığı estetiklerle konuşulan Meryem Uzerli, bu defa rüküş bulundu. Uzerli’nin tarzına yorum yağdı.