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“Bizim Aile”, “Aile Şerefi”, “Neşeli Günler” ve “Gülen Gözler” gibi pek çok Yeşilçam filmi ile hafızlara kazınan Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, telif davası açtı.

Güner Özkul, babasının rol aldığı pek çok film için televizyon kanallarında, dijital platformlarda ve sosyal medya mecralarında izinsiz olarak yayınlandığı iddiasıyla İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvuru yapıldı.

Dava dilekçesi, Güner Özkul’un avukatı Bişar Abdi Alinak tarafından sunuldu.

YAYIN DURDURMA VE TAZMİNAT TALEP ETTİ

Güner Özkul, Arzu Film ile Gülşah Film’den 20’şer bin TL olmak üzere toplam 40 bin TL maddi ve manevi tazminat talep etti.

Ayrıca dava sonuçlanana dek, söz konusu filmlerin gösterimlerinin durdurulması için ihtiyati tedbir uygulanması istendi.

Özkul Ailesi'nin açtığı bu dava, Yeşilçam yapımlarında oyuncuların telif haklarına dair uzun süredir süren tartışmaları yeniden gündeme getirdi.