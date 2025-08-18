Abone ol: Google News

Murat Boz'dan Hasan Can Kaya yorumu: "Çok alakasız duruyordu"

Murat Boz, şarkısının tanıtım gününde hareketleriyle dikkat çeken ünlü komedyen Hasan Can Kaya hakkında düşüncelerini dile getirdi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 18.08.2025 13:36

Ünlü şarkıcı Murat Boz yeni şarkısı ‘Yapar Mısın’ı tanıttığı sırada Hasan Can Kaya'nın hareketleri ve tavırları dikkat çekmişti hatta günlerce konuşulmuştu.

sosyal medyay düşen videonun altına 'Murat Boz, Hasan Can'ı zorla tanıtıma getirmiş" yorumları yapılmıştı.

Günlerce dalga konusu olan o anlara dair Murat Boz da yorumda bulundu.

"ÇOK ALAKASIZ DURUYORDU"

Boz, "Yalan söyleyemeyeceğim Hasan inanılmaz. Çok alakasız duruyordu. Ama şarkıyı sevdi. Sadece onları tutup zorla getirmişim gibi" dedi.

Yeni bir platform arayışında olan Hasan Can Kaya anlaşma yapınca bunu kendisinin duyuracağını söylemişti.

Magazin Haberleri