Murat Dalkılıç’ın sahne kazası! Pantolonunun arkasındaki ıslaklık dikkat çekti

Ekranların güzel oyuncularından Özgü Kaya ile bir süredir aşk yaşayan ünlü popçu Murat Dalkılıç, son zamanlarda sağlık problemleriyle gündeme geliyordu.

13. AMELİYATI DA OLACAK

12 kez burun ameliyatı olan şarkıcı, geçtiğimiz günlerde bir kez daha operasyon geçireceğini söylemişti.

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, dün akşam sevenleriyle bir araya geldi. Ünlü isim, enerjik sahne şovuyla hayranlarını coştururken beklenmedik bir durumun kurbanı oldu. Sahne performansı sırasında pantolonunun arka kısmındaki belirgin ıslaklık, izleyicilerin dikkatinden kaçmadı ve kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Pantolonunun arkasındaki ıslaklıkla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

"TERLEMİŞ"

Dalkılıç'ın o anları için, "'Kibarca alın teri', 'Terlemiş', 'İshal olmuş olabilir', 'Islak yere oturmuş'" yazıldı.